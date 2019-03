Társasjáték készül a Kingdom Hearts alapján

A Square Enix bejelentette, hogy izgalmas dologhoz adták kölcsön a Kingdom Hearts jogokat, lévén az USAopoly közbenjárásával klasszikus Talisman társasjáték alapján ezt az univerzumot is adaptálják ilyen formában.

Ennek megfelelően hamarosan már Kingdom Hearts társasjátékkal is múlathatjuk az időnket, amit ráadásul a legjobbaktól kapunk, hiszen a Talisman: Kingdom Hearts Edition előzményeként a készítők már a Warhammer, Warhammer 40K, sőt a Magical Quest sorozathoz is készítettek efféle kivetüléseket.A 2-6 játékost támogató társasban nemcsak a sorozat ismert helyszínei térnek vissza, hanem olyan szereplők is, mint Sora, Kairi, Riku, Mickey egér vagy Goofy. A termék a hivatalos közlemény szerint Európában is megjelenik - valamikor az idén!