Társasjáték készül a Horizon Zero Dawn alapján

A Gen Con 2018-on bejelentett Horizon Zero Dawn társasjáték nem csak tematikája miatt várós, hanem mert ugyanaz a Steamforged dolgozik rajta, akik anno összerittyentették a Dark Souls társasjátékot is.

A csapat elmondása alapján azóta ügyködnek a cuccon, amióta kijött maga a játék PlayStation 4-re, arról meg már nem is beszélve, hogy két éve tartják a munkakapcsolatot a Sony és a Guerilla Games párosával is. A társasjáték az alapanyag után jár két évvel, tehát kánon lesz a sztorit tekintve.A készülő móka egyébként. Egy-egy mérkőzés körülbelül két órát fog igénybe venni, a kasztválasztást követően pedig fel kell tápolnunk magunkat a végső boss elleni megmérettetésre.Az ambiciózus projekt, lévén közösségi pénzből is kívánják finanszírozni a táblajátékot, továbbá a Steamforged csapata igyekszik majd a közösséggel tartani a kapcsolatot, hogy milyen elemeket szeretnének látni a játékban. Várós!