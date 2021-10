Társasjáték készül a Deep Rock Galacticból

A törpöket, a bányászást és a pókok hentelését fókuszba helyező Deep Rock Galactic című videojáték hamarosan a való életbeli asztalokra költözik, lévén a Ghost Ship fejlesztőcsapat bejelentette, hogy elhozzák az élményt társasjátékos köntösben is.













2022-ben tervezik útnak indítani azt a Kickstarter kampányt, amelyen keresztül meg akarják valósítani az adaptációt, sőt mi több, még magyarázták is egy kicsit, hogy miként emelik át a kooperatív őrületet asztalokra.Ole Steiness tervezi a játékot, avagy a Champions of Midgard társasjáték tervezője. Már számos prototípuson túl van a játék, azt az aspektust pedig megtartják, hogy egy 1-4 fő által játszható dungeon crawler legyen a társas is.A bányászás, a több pályás kampány, a harcok, az 1-2 órás küldetések mind-mind megmaradnak a videojátékból, viszont érkeznek a random event kártyák, illetve fejlődési szisztémával és különböző missziótípusokkal is találkozhatunk.