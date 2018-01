Tankcsaták a virtuális valóságban? Érkezik a World of Tanks VR!

Hatalmas újdonságról rántotta le a leplet a Wargaming csapata egy sajtóközleményben, amiből kiderült, hogy a stúdió nem véletlenül szövetkezett korábban a VRTech brigádjával, lévén az egyik legfontosabb tervük, hogy átültessék a virtuális valóságba a World of Tanks élményét.

A két vállalat ehhez Neurogaming név alatt egy közös játékszolgáltatót - ők nevezték így - állított fel moszkvai központtal, amelyben már most több mint 75 fejlesztő dolgozik azon, hogy megalkossák a tökéletes VR élményt, de később tovább bővülhet majd ez a létszám.Ők lesznek azok, akik a jövőben elkészítik majd a World of Tanks VR-t, avagy, amiről egyelőre csak ennyi információt kaptunk, de kíváncsian várjuk, hogy mit tudnak kihozni belőle a fejlesztők.A Neurogaming egyébiránt a World of Tanks VR-on túl más VR élményeken is dolgozik, melyek minden eddiginél alaposabban szeretnék bevonni a játékiparba a virtuális valóságot, ezáltal az e-sportok közé is szeretnék bevinni például a technológiát, ami igencsak izgalmasan hangzik.