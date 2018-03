Tani a főszereplője a legújabb Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom gameplay videónak

Újabb 10 perces gameplay videó látta meg a napvilágot a Bandai Namco jóvoltából a Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom -ról, melynek főszereplője a játék három főbb szereplőjének fekete báránya, avagy Tani lett.

Tani ugyanis hiába lesz ugyanolyan egyenértékű tagja a csapatunknak, mint például Roland vagy Evan, valamiért mégis nagyon keveset hallottunk róla a múltban, azonban a Bandai Namco most igazságot szolgáltat neki az alábbi mozgóképpel.természetesen sajátos képességekkel igyekszik majd kiegészíteni a triumvirátust, és amennyiben te is szívesen megismerkednél ezekkel a tulajdonságokkal, az alábbi videóból mindent kideríthetsz. Ni No Kuni 2: Revenant Kingdom megjelenését március 23-án várjuk PC-re és PS4-re is.

Nézd nagyban ezt a videót!