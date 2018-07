Támadás érte a Ubisoft szervereit, ingyen For Honoros ajándékokkal kompenzálnak

A múlt hét során néhány lelkes hacker célba vette a Ubisoftot, és egy meglehetősen izmos DDoS támadással tették helyre a francia vállalat szervereit, ők viszont most igyekeznek a játékosokat minél jobban kompenzálni.

Akinek azért fájt esetleg a szíve, mert nem tudott For Honor ozni a támadások ideje alatt, annak jó hírünk van, ugyanis minden játékos profiljára feltöltésre kerül 1000 Steel, két Scavenger láda, és egy XP növelő is,Továbbá csak azok jogosultak az ajándékokra, akik az elmúlt egy hónapban bejelentkeztek legalább egyszer a játékba. A szerverek lerohanása egyébként több címet is érintett, a Far Cry 5, a Steep, és a Ghost Recon: Wildlands is játszhatatlan állapotba került, embertelen mértékű lag keserítette meg a játékosok életét a támadás ideje alatt.