A Bandai Namco újabb karaktert leplezett le a SoulCalibur VI kapcsán, aki legnagyobb sajnálatunkra megint nem egy újonc lesz a sorban, hanem egy visszatérő bunyós, avagy név szerint Talim.

Az utolsó hercegnőként is emlegetett szexi amazon ugyan soha nem volt jellegzetes arca a sorozatnak, de sokan bizonyára azért így is örülnek annak, hogy viszontláthatják őt, pláne hogy nem esett át különösebb változáson az eredeti énjéhez mérten. SoulCalibur VI megjelenése egyébiránt október 19-én esedékes PC-re, PS4-re és Xbox One-ra is, ha pedig megnéznéd, hogy miként bunyózik majd Talim a játékban,

