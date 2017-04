Tales from the Borderlands és Alienation a PS Plus májusi ingyenes játékai között

A Sony ma délután bejelentette, hogy milyen ingyenes játékokat is kapnak májusban a PS Plus előfizetői, így ha te is hűségesküt fogadsz még a jövő hónapra, akkor most jól figyelj.

Kiderült ugyanis, hogy májusban PS4-re amellett azlesz letölthető a rajongóknak - érdekesség, hogy Észak-Amerikában utóbbi helyett az Abzu jár majd -, míg PS3-ra aés acsatlakozik még a kínálathoz.A Sony persze továbbra sem feledi a PS Vita-rajongókat, így számukra aés alesz ingyen májusban, és mindkettőről érdemes tudni, hogy PS4-es cross-buy címek, ergo ezen a platformon is játszhatók.

