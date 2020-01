Talán még az Injustice 3-at is felvezeti a legújabb Jokerre koncentráló Mortal Kombat 11 trailer

A Netherrealm Studios újabb nyúlfarknyi trailert mutatott be a Mortal Kombat 11 következő karakteréről, aki ugyebár a DC univerzum ijesztő bohóca, Joker lesz, és mint az alábbiakban kiderül, többféle formában is megmutatkozik majd a játékban.

A felvételen ugyanis rögtön két Jokert láthatunk, azonban ennél is érdekesebb a kettejük között lezajlott párbeszéd, lévén úgy csűrik és csavarják a szavakat, hogy azzal, mely logikus dobásnak tűnhet a fejlesztők részéről.A két horrorbohóc között ugyanis az alábbi párbeszéd hangzik el, mely önmagában nem teljesen érthető, de ha kivesszük belőle az "injustice" és a "third" szavakat, máris kaphat némi jelentést a dolog. Bizonyára nem véletlenül. Olvassátok és hallgassátok:Joker 1: Would have to make do as a Dynamic Duo.Joker 2: Only two of us? That's an injustice!Joker 1: What we could do with a third...