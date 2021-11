Talán ennél még sosem volt erősebb a pletyka, hogy jön konzolokra is a World of Warcraft

Ha hihetünk egy új pletykának, akkor a World of Warcraft most először megérkezhet konzolokra is, és bár nagyon javallott szódával kezelni a híreszteléseket, de a leak forrása igencsak megbízható helyről jött.

A pletyka először a Gaming Leaks and Rumors subredditen jelent meg, ami alapjáraton nem lenne még nagy szám, hiszen ott számtalanszor csak a poén kedvéért kamuznak össze mindenfélét az egyszer ifelhasználók.. Az eredeti Reddit-posztot azóta törölték, de a jelek szerint az Xbox készülő játékok szekciójának forráskódjában szerepelt egy World of Warcraft Complete Edition című... valami.Az állítólagos megjelenési dátum december 9-ére van meghirdetve, ami ugyanaz a nap, amikor a The Game Awards-ot rendezik. Ez azt jelentheti, hogy a The Game Awards-on jelentik be, és még aznap este ki is adják.