Találkozz te is a magyar játékfejlesztés legendáival!

Valószínűleg sokatok nosztalgiával tekint vissza arra a korra, mikor még a magyar játékfejlesztők munkáját a komplett gaming szcéna árgus szemekkel leste, aki szeretne kicsit visszautazni az időben ebbe az érába, annak remek hírünk van.

Szeptember 4-én a Vault 51 Gamer Bar-ban rendezik meg a Vakondok 4 - Végigjátszás című dokumentumfilm első közönségtalálkozóját, ahol olyan legendás magyar játékok fejlesztőivel is találkozhatnak majd az érdeklődök, mint például a Sega által kiadott Ecco the Dolphin, vagy a The Lost World: Jurassic Park.a Vakondok 4 vetítésével, amit kötetlen beszélgetés követ Matusik Szilárddal, a film rendezőjével, Szenttornyai Lászlóval, az Ecco the Dolphin fejlesztésének vezetőjével, és további, a filmben is megszólaló fejlesztőkkel.A beszélgetés után retro videojátékos ajándékok kerülnek kisorsolásra a jelenlévők között, melyek zászlóshajója egy többek által dedikált, eredeti Eureka! C64-es játék lesz, illetve a bár különböző helyiségeiben C64 gépek várják majd a játékos kedvűeket, amiken a kor nagy játékai lesznek szabadon kipróbálhatóak.