A vészesen közelgő premier alkalmából a Relic Entertainment csapata egy lila hajú lány felvezetésével bemutatott nekünk egy közel 11 perces Warhammer 40,000: Dawn of War 3 videót, amelynek középpontjába ezúttal a szinkronok kerültek.

Ennek köszönhetően nemcsak találkozhatunk az egyes színészekkel, hanem betekintést nyerhetünk a felvételek folyamatába is, ezáltal kideríthetjük, hogy, ami nem meglepő, hiszen erre a korábbi részekben is odafigyeltek a készítők. Warhammer 40,000: Dawn of War 3 egyébiránt április 27-én érkezik PC-re, az alábbiakban pedig megismerkedhetsz Gabriel Angelos, Farseer Macha és Gorgutz szinkronhangjával is többek között.

Nézd nagyban ezt a videót!