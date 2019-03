Szürreális kutyaopera tölthető le ingyen ezúttal

Mivel tudjátok jól, hogy mindig előszeretettel adunk hírt nektek ingyen játékokról, így a mostani ajánlatot sem akartuk eltitkolni előletek, még akkor sem, ha egy kisebb darabról van szó, amit kevesen ismernek.

Az Oikospiel Book nevezetű indie műről van szó, ami a második születésnapját úgy ünnepli, hogy egész márciusban ingyen kínálják a fogyasztók számára. Egyébiránt egy iszonyatosan szürreális játékról van szó, ami egy csapat kutyát helyez középpontba, és a komplett alkotás szatirikus humorral közelíti meg a mai játékipari trendeket -Letölteni INNEN tudjátok az Oikospiel Bookot, a weboldal tetején találjátok ehhez a lehetőséget a Download Now gomb formájában, majd kattintsatok a "No thanks, just take me to the downloads"-ra - vagy akár itt adományozhattok a fejlesztőknek is, ha szeretnétek -, végezetül töltsd le Mac-re vagy PC-re, attól függően persze, hogy milyen platformon nyomnád.

