Szuperintenzív gameplay videókon száguld az Onrush

Az AllGamesDelta munkatársainak jóvoltából egy minden eddiginél alaposabb betekintést kaphatunk az általuk fejlesztett Onrush című szuperintenzív árkád versenyjátékba, melyben elképesztően őrült száguldás vár ránk minden egyes pályán.

A kérdéses felvételek az Onrush bétájából kerültek kivágásra, és bár a nagy száguldás alatt felcsendülő zenéktől már most majdnem kivágtuk a hangfalakat, de egy kis Slayerrel orvosolva a problémát máris olyan élményeket kaptunk, amihez foghatóban már nagyon régen nem volt részünk.Ez nem véletlen, hiszen- ugyanazok a fejlesztők is, tehát a párhuzam nem véletlen -, de inkább nézd meg magad, ha nem hinnéd el, az alábbiakban ugyanis több pálya és játékmód megmutatja magát az őrült sárdagasztásból.Az Onrush megjelenését június 5-én várjuk PS4-re és Xbox One-ra, majd a későbbiekben PC-re is.

