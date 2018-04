Szuper pontos egeret mutatott be a Thermaltake

Az ASUS-t leszámítva eddig egyetlen gyártó sem merte bevállalni egy gamereknek szánt egér kapcsán a 2000Hz-es kommunikációt, azonban a Thermaltake bejelentette az Iris Opticalt, melynek elsődleges érdekességét éppen ez adja.

A 2000Hz-es mintavételezési frekvenciának köszönhetően ugyanis az egér, ami sokak szerint felesleges, mások szerint viszont igencsak lényeges apróság, noha leginkább csak a 120Hz-es monitorok esetében van valódi értelme.Akárhogyan is, a Thermaltake Iris Optical egy PixArt PMW-3325-ös optikai szenzort kapott, ami maximálisan 5000DPI felbontásra képes maximum 20G-s gyorsulás mellett, ami mellé ergonomikus kialakítás, és öt profilban programozható, akár 20 millió kattintást is elviselő gombok társulnak.A kérdéses rágcsáló természetesen RGB LED világítást is kapott, ami mellett egy 1,8 méteres USB kábelen keresztül tud csatlakozni a gépünkhöz. Ha megtetszett, a Thermaltake újdonsága 30 dollár körüli áron érkezik a boltokba a napokban.