Tonnányi hagyományos gameplay felvételt kapott már az Anthem , azonban a BioWare úgy látta jónak, ha egy összefoglaló videósorozatot is készítenek a játékhoz, aminek az első részét már meg is tekinthetjük.

Az első epizód közel hét percben vázolja fel nekünk, illetve a fejlődés lehetőségeit is megmutatják.Szerencsére nem kell senkinek vakon tippelgetnie, hogy milyen lesz végül az alkotás, mivel érkezik hamarosan a kipróbálható demó , mely során megnézheti mindenki, mennyire is jön be neki a játékmenet. Az Anthem premierje február 22-én esedékes!

