Az óriási hype jóvoltából a CD Projekt RED úgy döntött, hogy egy különleges ajándékkal kedveskedik a Cyberpunk 2077 kapcsán a PS4-es tábornak, így aki ebbe a csoportba tartozik, máris letölthet magának egy speciális témát.

A Mercenary of the Dark Future névre keresztelt különleges téma a szokásosan dinamikus megoldásokra épül, miközben minden,A legjobb az egészben azonban nem más, minthogy a témát bárki szabadon letöltheti a konzolra, de ha előtte megnéznéd a gyakorlatban, az alábbi videó által erre is lehetőséged nyílik.