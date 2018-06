The Slater címmel indie lopakodós játék érkezik PC-re

Manapság az indie fejlesztők egyfajta mentsvárnak szolgálnak azoknak, akik már kiábrándultak a folyton hypeolt tripla-A játékokból, és most úgy tűnik, hogy egy indie játék tölthet be egy masszív piaci rést.

Miután az idei E3-on nem volt Splinter Cell bejelentés, a Metal Gear Solid franchise pedig lezárult, lopakodós játékok terén hatalmas az űr, ezt pedig egy lelkes független fejlesztő csapat, a Laina Interactive is megpróbálja betölteni. A játékot három éve fejlesztik, a tervek szerint 2018 utolsó negyedévében érkezhet Steam-re.A The Slater egy Mark Slater nevű egykori zsaruról szól, aki bosszút esküszik apja gyilkosaira, közben pedig egy újonnan elterjedt drogot igyekszik megállítani. A csapat hat pályát ígér, mindegyik non-lineáris, tehát mi döntjük el miképp szeretnénk megközelíteni a célpontot. A fejlesztők elmondása alapján kifejezetten fontos, hogy használjuk az eszünket, ráadásul a Hitman játékokból ismert öltözködés is jelen lesz, ezzel is még több taktikázásnak teret adva.

