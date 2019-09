Sztori trailert kapott a Trine 4: The Nightmare Prince

A Modus Games csapata egy friss kedvcsinálót mutatott a Frozenbyte által megálmodott Trine-sorozat aktuális epizódjáról, mely egyáltalán nem lett szokványos, hiszen elsődlegesen a történet prezentálására fókuszál.

Ennek jóvoltából tehát kiderül, hogy Zoya, a tolvaj, Amadeus, a varázsló és Pontius, a lovag milyen szédületes új kalandba keverednek bele negyedik alkalommal, mely nyilván nem lesz tele Oscar-díjas fordulatokkal és megoldásokkal, de azértHa negyedik alkalommal is elvarázsolt minket ez a csodálatos világ, a Trine 4: The Nightmare Prince érkezését még mindig október 8-án várhatjuk PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

