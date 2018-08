Sztori trailert kapott a The Sinking City, a Frogwares nyitott világú nyomozós horrorja

Újabb izgalmas projektbe kezdett bele a Frogwares csapata, akik The Sinking City címmel egy nyitott világú, horrorisztikus elemekkel bőségesen megpakolt nyomozós kalandot álmodtak meg, amire nagy hatást gyakorolt Lovecraft beteg világa.

Ez a játék kapott most egy friss sztori trailert, amiből kiderül, hogy az 1920-as évekbe látogathatunk vissza egy Charles W. Reed nevű magánnyomozó irányításával, aki a Massachusetts-ben megtalálhatóBár a hangulat és az alapok erős párhuzamot ápolnak a Cyanide által készített Call of Cthulhu-val - amit korábban a Frogwares is kalapált egy ideig -, de az alábbi kedvcsináló alapján azért a The Sinking City -re is érdemes lesz várni, pláne hogy 2019. március 21-én már érkezik is PC-re, PS4-re és Xbox One-ra.

