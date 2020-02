Alaposabban is lehetőségünk nyílik megismerkedni most a My Hero One's Justice 2 történetével, lévén a Bandai Namco csapatának jóvoltából kaptunk egy olyan kedvcsinálót a játékhoz, mely éppen a sztorit igyekszik összefoglalni számunkra.

Ennek megfelelően a videóban felbukkan a szereplők jelentős többsége, így nemcsak a hősök, hanem a nagy ősellenségek sem maradnak majd ki a sorból, miközben hallhatunk a különféle játékmódokról, és a saját szemünkkel láthatjuk, hogy miként sikerült játékká változtatni Kouhei Horikoshi népszerű animéjét.Amennyiben megtetszettek a látottak,PC-re, PS4-re, Nintendo Switch-re és Xbox One-ra egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!