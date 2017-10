Sztori trailert kapott a Lego Marvel Super Heroes 2

A Traveller's Tales csapata a New York Comic Con alkalmából bemutatta a Lego Marvel Super Heroes 2 legújabb kedvcsinálóját, ami vérbeli sztori trailerként megmutatja, hogy milyen történet is vár majd ránk a játékban.

A videó mellett a készítők lerántották a leplet továbbá a Lego Marvel Super Heroes 2 Season Pass-ról is, amelyben biztosan- a jövőben megjelenő Marvel filmekhez kapcsolódóan -, valamintis, amelyek név szerint a következők lesznek: Agents of Atlas, Champions, Out of Time és Classic Guardians of the Galaxy.A kérdéses csomagok természetesen külön-külön is megvásárolhatók majd, de látatlanban is jobban járunk, ha egyben húzzuk be őket a szezonbérlettel, hiszen ilyenkor mindössze 15 dollárnak megfelelő összeget kell kifizetnünk értük. Lego Marvel Super Heroes 2 november 14-én érkezik PC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re is.

