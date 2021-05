Általában a verekedős játékokban a sztori, mint olyan, amolyan tessék-lássék módon van jelen, hogy azért mégiscsak legyen valami, de sosem szabad ezektől különösebb írói megfejtéseket várni - ennek értelmében a Guilty Gear: Strive -nál sem az írói bravúrók vannak kilátásban.

Ettől függetlenül az Arc System Works most kiadott egy sztori trailert, amin keresztül jobban megismerkedhetünk a játék egyébkénti történetével. A karakterek, a konfliktus, valamint maga az alaphelyzet is megmutatkozik, tulajdonképpen felhelyezik a bábukat a sakktáblára.Emellett azt is megtudtuk, hogy a játék teljesen megkapja az angol nyelv támogatást, így nem kell a japán szinkronra és egyebekre hagyatkoznunk, hogy ha hallgatni szeretnénk a karakterek orgánumait.

