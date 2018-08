Sztori trailert kapott a FIFA 19

Bár külön bemutatót nem hozott a kölni gamescom-ra az Electronic Arts, a várakozásoknak megfelelően azonban az EA Sports részlege aktivizálta magát, és legalább a FIFA 19 -hez összedobtak egy friss kedvcsinálót, a főszerepben a The Journey: Champions játékmóddal.

A játék kedvelt és egyre összetettebb sztori módjában ismét Alex Hunter felett vehetjük majd át az irányítást, de Danny Williams és Kim Hunter is játszható karakterek lesznek, ezáltal tiszta szappanopera, amit látunk az alábbiakban, de inkább nézzétek meg magatok, hogy miről van szó, pláne hogy FIFA 19 a The Journey játékmóddal egyetemben napra pontosan szeptember 28-án jelenik majd meg PC-re, PS4-re, Nintendo Switch-re, Xbox One-ra, de az előző generáció kedvelőinek örömére PS3-ra és Xbox 360-ra is.

