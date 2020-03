Sztori trailert kapott a Fairy Tail szerepjáték

Japán sikítozásokkal és alig fedett keblekkel gazdagon megpakolt előzetest kapott a Koei Tecmo és a Gust részéről a Fairy Tail szerepjáték, melynek aktuális kedvcsinálója elsődlegesen a történet prezentálására koncentrál.

Ennek megfelelően az alábbiakban a fontosabb szereplők segítségével avatnak be minket a cselekmény részleteibe, miközben most mellőznünk kell a gameplay felvételeket, cserébe néhány látványos, főként átvezetőkből kivágott csatajelenetért. Ez azonban nem minden!A Gust egy második trailert is nyilvánosságra hozott, melyben nem a látvány, inkább a hallható élmények kapták a főszerepet, lévén ennek részeként megismerhetjük, hogy, mely június 25-én jelenhet meg PC-re, PS4-re és Nintendo Switch-re egyaránt.

Nézd nagyban ezt a videót!