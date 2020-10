Sztori trailert kapott a Destiny 2: Beyond Light

Hamarosan egy nagyobbacska kiegészítővel bővül ismét a Destiny 2 , mely akkora bővítménynek ígérkezik, hogy egy jelentősebb sztorit is elérhetővé tesz a rajongók számára, amit a Bungie csapata most egy trailer részeként foglalt össze nekünk.

Az alábbiakban ugyanis megismerhetjük a Beyond Light DLC történetét, ami egy egészen új problematikát vet majd fel az Őrzők számára, hála részben a Stasis névre keresztelt új energia megjelenésének, de mindez nagyon a jéghegy csúcsa a cselekmény kapcsán, így inkább át is adnánk a terepet a mozgóképnek.Ha pedig megtetszett, a Destiny 2 : Beyond Light expanzió, az újgenerációs változatok, avagy a PS5-re és XSX-re szánt átiratok azonban csak december 8-án jöhetnek.

