Bár az első The Surge-öt nem a sztorija miatt szerettük annyira, kétségtelen, hogy örültünk annak, ami volt, azonban úgy fest, hogy a második felvonásra ezen a téren is emelni készül a téten a Deck 13.

Egy kereken egyperces trailert kaptunk arról, hogy mégis miféle cselekmény vár ránk majd a The Surge 2 kampányának elindítását követően, The Surge 2 megjelenését továbbra is szeptember 24-ére várjuk, a megjelenési dátum pedig még mindig szeptember 24-ére van kitűzve, így ha minden jól megy, akkor ezen a napon robog be a szoftver PS4-re, PC-re és Xbox One-ra.

