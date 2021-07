Sztori traileren a Shin Megami Tensei V

Az Atlus megörvendeztette a rajongókat a Shin Megami Tensei V hivatalos sztori trailerével, ami konkretizálja számunkra a játék alapját, a frakciókat, és hogy tulajdonképpen milyen konfliktus adja a játék vázát.

Az exkluzívan a Switch kínálatában debütáló játék sztori előzetese egyébként nemcsak száraz tényeket mutat a történetről, hanem segít nekünk egy picit jobban beleásni magunkat a csatába is, lévén itt-ott akad pár gameplay momentum is, amit szemügyre vehetünk.Ha ez nem lenne elég, akkor ott van a pazar zenei anyag is, amit fülelhetünk, úgyhogy minden tekintetben megéri lecsekkolni a legfrissebb trailert. A játék megjelenését november 11-ére várhatjuk, és egyelőre még nem tudni, hogy valamikor érkezik-e a játék más platformra a Switch kínálatán kívül.

