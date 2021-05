Sztori traileren a Ratchet and Clank: Rift Apart

Most már tényleg csak pár hét választ el minket attól, hogy az Insomniac Games brutális erődemonstrációt tegyen le az asztalra a Ratchet and Clank: Rift Apart képében, amely tulajdonképpen prezentálja, mit is tud a PS5.

Most kiadtak a fejlesztők egy sztori trailer az alkotásból, amin keresztül összefoglalják számunkra, hogy mire is számíthatunk a játék történetében. Túl sokat azért nem árulnak el, inkább csak összefoglalják azt, amit eddig is tudtunk: Dr. Nefarious visszatér, a dimenziók összeomlanak, Ratchet, Rivet és Clank igyekszik megállítani a problémát.Érdekes, hogy a bejelentés óta szinte semmit nem tudunk a tényleges cselekményről, hiszen mindig csak az alapvetést boncolgatták, úgyhogy egészen biztosan tartogatnak néhány fordulatot számunkra.

Nézd nagyban ezt a videót!