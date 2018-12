Sztori előzetes vezeti fel, hogyan kerülnek össze a Jump Force harcosai

Mindenki kapaszkodjon meg jó erősen, hiszen a Bandai Namco ezúttal nemcsak újabb karaktert jelentett be a Jump Force -hoz, de végre valahára tisztázták, hogy hogyan is fog ez a szedett-vedett bagázs egy levegőt szívni a játékban.

Dióhéjban úgy tudnánk összefoglalni, hogy eme sok-sok anime világára a "Jump" gyűjtőszót használják, majd miután megérkeznek a földre a rosszarcúak ezekből az univerzumokból a földre, nincs más lehetőség, be kell vetni az ő elhárításukra összeállított Jump Force nevezetű osztagot.Úgy fest, hogy a sztori mód kezdetén hőst kell kreálnunk, mutogatnak is pár képsort a karakterkészítőről, és ez alapján roppant részletesnek ígérkezik. Ha ez nem lenne elég, akkor a tegnap bejelentett karaktereket is megcsodálhatjuk mozgásban, illetve reméljük, senki nem gondolta, hogy szereplőbejelentés nélkül maradunk:

