Szovjet hatásokkal érkezik a Nuketown pálya a Call of Duty: Black Ops 4-be

A Treyarch által fejlesztett Call of Duty-játékokban nemcsak a Zombies játékmód jelent összekötő kapcsot - bár ez ma már a sorozat többi tagjára egyaránt jellemző -, hanem a Nuketown pálya ismételt átdolgozása is.

A Black Ops-szériát végigkísérő csatatér pedig természetesen a Call of Duty: Black Ops 4 -ből sem marad majd ki, amiről nemrégiben maguk a fejlesztők jelentettek nekünk hivatalos Twitter-csatornájukon egy teaser kép társaságában.Ez a fotó egyelőre túl sok részletet még nem oszt meg velünk a visszatérő csatatérről, de azt már most borítékolhatjuk az óriási vörös csillag, valamint a cirill betűk miatt, hogy a helyszín erős szovjet hatásokat vonultat majd fel, és Call of Duty: Black Ops 4 várhatóan október 12-én jön PC-re, PS4-re és Xbox One-ra, a Nuketown pálya azonban csak később érkezik majd hozzá - ingyen letölthető formában. Még nem rendelted elő a játékot? Akkor vedd az irányt a Play 24/7 áruház felé!