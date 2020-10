Szomorkás és egyben horrorisztikus trailert kapott Halloween alkalmából a Little Nightmares 2

A Bandai Namco a közelgő Halloween alkalmából bemutatott egy friss Little Nightmares 2 kedvcsinálót éppen azért, hogy még jobban feldobják az ünnepség lángjában égő világot - még ha a járvány miatt egy kicsit másképpen is zajlik most a kérdéses esemény.

A videó egyszerre lett szomorkás és horrorisztikus, amit a kellemes háttérzene és a látvány együttesen ért el, de további érdekesség, hogy a kiadó bejelentett egy online-exkluzív Stay Tuned bundle csomagot is a videó mellett, melyben rengeteg dolgot találunk majd a digitális extráktól kezdve, a fémdobozon és művészeti könyvön át, a matricacsomagig és a zenei anyagig bezárólag. Little Nightmares 2 várhatóanPC-re, PS4-re, Xbox One-ra és Nintendo Switch-re egyaránt, de később újgenerációs masinákra is beroboghat.

