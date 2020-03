Szóló móddal gyarapodott a Call of Duty: Warzone

Nagyon gyorsan megérkezett az egyjátékos mód a Call of Duty: Warzone-ba, hiszen alig pár napja jelent meg az Infinity Ward és az Activision teljesen ingyenes battle royale-ja, máris itt a Solos, mint újdonság.

Ahogyan a neve is sugallja, annyiról van szó, hogy ebben a játékmódban nem kell csapatba verődni, mindenki egyesével száguld be a pályára. Természetesen minden platformon elérhető, úgyhogy, ha erre van igényünk.Ezt leszámítva azonban semmi különbség nincs az alap játékmódhoz mérten, ugyanazok a sajátosságok várnak ránk, és talán sokaknak ez jobban is fog feküdni, mint az alapopció, ahol ha még egyedül is vonulunk be játszani, de könnyen meglehet, hogy egy háromfős squaddal találkozunk a mérkőzés közepén.