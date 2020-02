Szolgáltatásszerű játékokra kihegyezett stúdiót nyitott a Platinum Games

A Platinum Games bejelentéssorozatának, a Platinum 4 keretein belül már megejtettek két bejelentést - egyrészt a The Wonderful 101 portját , másrészt pedig a Project G G nevű újdonságukat leleplezték korábban.

Most itt a harmadik bejelentésük is, amit hellyel-közzel már érintettek a tegnapi Famitsu magazinos közleményükben, miszerint nyitnak Tokióban egy új stúdiót, azonban most konkrétumokat is társítottak az egészhez., ami egy kifejezetten új terep a főként single player alkotásokra fókuszáló Platinum Games számára.A Project G.G. is ebben a stúdióban készül már, magyarán számíthatunk rá, hogy hosszú ideig tartalommal ellátják a játékot a premier után is. Egyelőre még nem tudjuk, hogy mi lesz a negyedik és egyben utolsó bejelentés.