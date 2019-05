A Square Enix bejelentette, hogy hivatalos online boltjukból már előrendelhetővé váltak a legújabb Kingdom Hearts plüssök, melyek elképesztően cuki formájukkal garantáltan mindenkit levesznek majd a lábukról.

Nem véletlenül, hiszen a kiadónál a legcukibb lényekből készítettek most plüssöket, így beszerezhetjük magunknak Shadow Heartless-t, de ott lesz a sorban Chithirty is a Kingdom Hearts mobiljátékból, sőt Meow Wow, az álomfaló is rendelhető lett a Dream Drop Distance-ból.Mindegyik plüss 25 dollárba kerül majd, és ha most elő is rendeljük magunknak, szeptemberig biztosan nem kapjuk meg, lévén csak akkor számíthatunk a kérdéses figurák premierjére.