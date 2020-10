Szívesen aludnál egy igazi perszónával? Persona 5 plüssöket jelentett be a Mochibi!

A Mochibi egy világszerte egyre ismertebb plüssgyártó, akiknek az utóbbi néhány évben sikerült rendkívüli módon felépíteniük egy saját franchise-t, melynek részeként ismert animék vagy videojátékok karaktereiből készítettek puha figurákat.

A csapat pedig most bejelentette, hogy összefognak az Atlus csapatával azért, hogy a Persona 5 karaktereiből is igazi Michibi plüssök készülhessenek, melyek 2021-ben áraszthatják majd el a piacot, aki pedig szeretne magának a kollekcióból, az továbbra is csak külföldről szerezheti be saját példányait.Persze nem ez az első eset, hogy az Atlus és a Mochibi összefognak egymással, lévén közös munkájuk eredménye volt, hogy az Anime Expo 2019-en exkluzív Morgana és Jack Frost plüssök voltak elérhetők a kiadó standjánál.