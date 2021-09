Szintet lépett a hazai e-sport szcéna

Csütörtökön sajtótájékoztató keretein belül jelentette be a Magyar E-sport Szövetség (HUNESZ), hogy az elmúlt időszakban több fronton is szintet lépett a hazai e-sport versenyzés, hiszen idén lesz először, hogy kontinentális- és világeseményekre delegálhat válogatott játékosokat és csapatokat a szövetség.

Ez annak folyamányaként valósulhatott meg, hogy 2020 végén teljes jogú tagként csatlakozott a Nemzetközi E-sport Szövetséghez (IeSF) a HUNESZ, ezzel pedig megnyílt a lehetőség, hogy felállítsák a Magyar E-sport Válogatottat, amelynek tagjait is bemutatták. Emellett bejelentették, hogy a Hell is csatlakozik támogatóként, a cég képviseletében megjelent Schmidt Krisztián, kreatív marketing igazgató szerint ezzel a lépéssel sikerül elérni azokat a fiatalokat is, akiket esetleg brúszvilisszel nem.Ez nyilván jelentős előrelépés a hazai játékosok számára, hiszen mostantól nemzetközi szinten is állandó lehetőség lesz versenyeken megmérettetni magukat.CSGO (IESF világbajnokság)Török Norbert - msNSzedlár Kornél - KoryFercsák András - CoolioFodor Levente - FleavHegedűs Gábor - GubiBoda Patrik - BoditoPUBG (World Esports League)Kemény Balázs - ProrixRózsahegyi Balázs - rbbenceLászló Dániel - dnKKGyurcsán László - FraggerBertók Péter - IamBPTekken 7 (IESF világbajnokság és World Esports League)Ambrus Zoltán András - GenzoeFootball PES 2021 (IESF világbajnokság)Keresztes Hunor - CujoBrawl Stars (World Esports League)Csomós János - SagittariusAPásztor Dániel - SosMácsik Dávid - Tornado - MDota 2 (IESF világbajnokság)Katona Tamás - KhealimBurkus Bence Tamás - SolarKaszás Tamás - lowskillTarjáni Dominik - DrizztCsáky Gergely - skyBenedek Dániel - ZenA versenyzők az IESF világbajnokságon, a World eSports League küzdelmeiben és az európai Nations Cup versenyén vesznek részt az ősz folyamán. Az IESF világbajnokságra november 14. és 20. között kerül sor Izraelben, a World Esports League világdöntőjének Dél-Korea ad majd otthont.