Szinte minden technikai részlet kiderült a PS5-ről

Megtörtént a PS5 friss infóinak leleplezése, amiket eredetileg a GDC 2020-ra tartogattak, ez pedig máris jól jelzi, hogy az esemény száraz, technikai részletekben merült ki, ergo főként számadatokkal és különféle statisztikákkal dobálózott Mark Cerny, a Sony mérnöke.

Első körben az SSD-re helyezte Cerny a hangsúlyt, amellyel a cél az, hogy 5GB/s sávszélességgel tudjon működni a gép legalább. A töltési időket is számszerűsítette, miszerint 2GB-nyi adat betöltése 0,27 másodpercig tart (a PS4 1 GB-ot 20 másodperc alatt mozgatott), valamint azt sulykolta, hogy az SSD legfőképp szabadságot ad a fejlesztőknek, példáulA telepítési idők, ahogyan ma ismerjük őket, eltűnnek, a rendszer memóriáját pedig hatékonyan fogja felhasználni a PS5. Cerny állítása szerint. Aprópó RAM: 16 GB-os GDDR6 (448 GB/s) került bele. A háttértár 825 GB-os SSD lesz, az optikai meghajtó egy 4K UHD Blu-Ray lejátszó, a CPU pedig 8 magos, 3.5 GHz-es Zen 2 proci. Végül, de nem utolsó sorban a VGA: 10.3 TFLOP-os RDNA 2 ketyeg majd a gép szívében.HDD-vel egyébként bővíthetünk is tárhelyet, ha erre lenne igényünk. A visszafele kompatibilitásról: minden PS4-címet támogatni fog a rendszer, bár nem kizárt, hogy egy-két játék kimarad majd - annyi biztos, hogyTermészetesen a korábbiakban ígért ray-tracing is jelen lesz. A szintén korábban már megszellőztetett, 3D-s audiotechnológia kapcsán is megerősítették, hogy rengeteget tanulmányozták a témát, ezáltal a lehető legprecízebben tudják majd visszaadni a környezeti zajokat a játékokban.

