Szinte minden kiderült az Xbox Series X-ről - íme a specifikációk és a kontroller

Tulajdonképpen minden specifikációt elárult frissen a Microsoft az újgenerációs konzoljuk, az Xbox Series X kapcsán, így többek között az is kiderült, hogy hordozható tárhelyet csatlakoztathatunk a gépre.

Nyolc magos, 3,8 GHz-es AMD Zen 2 CPU pörög majd a gép szívében, valamint egy 12 teraflopsos AMD RNDA 2 GPU. Mindemellett egyébiránt 16 GB-nyi GDDR6 RAM, valamint egy 1TB-os NVME SSD meghajtó található az Xbox Series X-ben. Egy 130 mm-es ventilátor intézi a hűtést, amely alul szívja be a levegőt, majd a gép tetején fújja ki.Lesz továbbá egy USB 3.2 port is a HDD-knek, a cél pedig a 4K-8K 60-120 FPS. Jött egy videó is, ami prezentálja számunkra, milyen töltési időkkel operál a gép. A State of Decay 2-vel példálóznak, miszerint Series X-en

Nézd nagyban ezt a videót!

















Az SSD-nek köszönhetően egyébiránt azonnal folytathatjuk a játékállásunkat, mindenféle töltésidő nélkül. Ehhez is van egy tech demónk a Microsoft jóvoltából, nézzétek csak:allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen>És végül, de nem utolsó sorban, bemutatkozik a kontroller is, amely gyorsabb válaszidőkkel igyekszik elősegíteni az élményt, illetve úgy szól a redmondiak ígérete, hogy a kisebb kézzel megáldott userek is kényelmesen tudják majd használni. Állítólag a D-Pad is sosem látott precizitást fog biztosítani, köszönhetően a közepén lévő mélyedésnek, ami kvázi egy hidat képez az analógkaros és a hagyományos D-Pados megoldás között.