Szinte minden játékába szeretne a Ubisoft cross-playt tenni

Szerencsére mára egy olyan kort élünk, amikor egyre több játék ad opciót a cross-playre, amiben rengeteg potenciál lappang, például hogy a szerverek kihalásával sokkal kevésbé kell számolni, mint ha egyébként platformok szerint bontanák a játékosokat.

Persze ez addig jó, amíg opcionális a cross-play lehetősége, hiszen sokan nem akarnak konzolos játékosként PC-sek ellen menni. A Ubisoft vezérigazgatója, Yves Guillemot elmondta az üzleti konferenciájuk során, hogyRengeteg ilyen cím van a stúdió felhozatalában, elég csak például a Rainbow Six: Siege-re, a For Honorre vagy éppenséggel a Ghost Recon-sorozatra gondolni, illetve nemsokára kiegészül a paletta egy Skull & Bones-zal is, tehát választék lesz bőven. Egyelőre még nincsenek konkrét tervek megosztva, hogy mikor fogják implementálni a funkciót, de várjuk sok szeretettel, hogy meglépjék!