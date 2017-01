Szinte kompromisszummentes az új ASUS Swift monitor

A játékosoknak szánt monitorok piacán egyre nagyobb verseny alakul ki a gyártók között, ami az elmúlt néhány évben óriási technológiai fejlődést eredményezett, az ASUS pedig élenjáró ebben.

A CES 2017-re is rengeteg újdonságot vittek ki, az egyik legérdekesebb pedig az ASUS ROG Swift PG27UQ névre hallgató megjelenítőjük. A monitor ugyanis egy hosszú távú befektetésként is felfogható, hiszen minden adott a tökéletes játékélményhez.A 27 hüvelykesgyönyörű színeket produkál, de gamer monitorról van szó, így nem maradhatott el aés az. Mindezt még NVIDIA G-SYNC technológiával is kiegészítették, így sokaknak hardvereket kell cserélni ahhoz, hogy ki tudják aknázni a monitor tudását.