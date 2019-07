Szinte csak sok helyet kér gépigénye alapján a The Dark Pictures: Man of Medan

Mivel vészesen közeleg felénk a megjelenés, ezért a Supermassive Games úgy határozott, hogy itt az ideje bemutatni a The Dark Pictures: Man of Medan hivatalos gépigényét, mely alapvetően semmiféle meglepetéssel nem szolgál.

Aki tehát PC-n szeretné majd élvezni az Until Dawn alkotóinak legújabb horrorkalandját, annak nem kell túl korszakalkotó vagy erős hardver ehhez, hiszen egy több éves masinán is kényelmesen elfut majd az alkotás, egyedül a helyigény terén kell egy kicsit összekapnunk magunkat.Az augusztus 30-án megjelenő The Dark Pictures: Man of Medan ugyanis legalább 80GB szabad helyet követel tőlünk, ami azért ijesztő, mert több rész készül hozzá a későbbiekben, és ha mindegyik telepítéséhez ilyen sok szabad helyet kell felszabadítani, akkor sokan lehet, hogy bajban lesznek. Egyelőre azonban még nincs vész!OS: Windows 7 64-bitProcesszor: Intel Core i5-3470 / AMD FX-8350Memória: 8GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 660 / AMD Radeon HD 7870HDD: 80GB szabad helyOS: Windows 10 64bitProcesszor: Intel Core i5- 8400 / AMD Ryzen 5 1600Memória: 8GB RAMGrafikus kártya: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580HDD: 80GB szabad hely