Szinte biztos, hogy érkezik a Catherine PC-re

Az Entertainment Software Rating Board oldalán található Catherine adatlapja nemrégiben frissült , hiszen eddig platformokként csak a PlayStation 3, Xbox 360, és Xbox One konzolok voltak feltüntetve, ennek ellenére időközben kibővült egy PC-s megjelöléssel.

Mindez egy nappal azután történt, hogy tegnap még a Bayonetta Steames oldalán tett közzé az Atlus egy képet egy birkáról, ami azért érdekes, mertNem ez lenne az első alkalom, hogy a Bayonetta PC-s verzióját használják valami más produktum teaselésére, ugyanis a Vanquish PC-s átiratát is az említett játékban szellőztették meg, arról meg már nem is beszélve, hogy az ausztráloknál még decemberben be lett jegyeztetve egy Catherine Classic nevű szoftver. Ezek után még kételkedik bárki is?