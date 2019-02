Színfalak mögé pillantó videókkal ünnepeljük a The Order: 1886 negyedik évfordulóját

Bár nem volt éppen kasszasiker, sokaknak azonban hatalmas élményt okozott a PS4 exkluzivitásában megjelent The Order: 1886 , mely a Ready at Dawn fejlesztésében egy simán folytatásra érdemes alkotás, ha az izgalmas univerzumot vesszük alapul.

Nem kizárt, hogy éppen ezt kívánták most felvezetni a fejlesztők az alábbi videók segítségével, merthogy a megjelenés negyedik évfordulója előtt tisztelegve bemutattak három olyan felvételt az alkotásról, melyek betekintést adnak egy kicsit a színfalak mögé.Nyilván előfordulhat, hogy tényleg csak egy közönséges évfordulós megemlékezésről van szó az alábbiakban, de mi mégis egy kicsit többet látunk ezekben a videókban, hiszen azt üzenik nekünk, hogy a Ready at Dawn nem akarja, hogy elfelejtsék a The Order: 1886 nevét, ami egy folytatás miatt rosszat tenne a játéknak.

