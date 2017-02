Az asztali számítógépekben sokan a szabadságot szeretik, hiszen mi választhatjuk ki azt, hogy milyen házat és milyen hardvereket szeretnének együtt használni, az utóbbi években pedig a dizájn egyre fontosabb szerepet kap.

Egyre több számítógépház enged betekintést a belsejébe, az RGB LED fények már nem csak különleges kiegészítők, hanem akár a házhoz járó tartalékok, illetve egyre több hardver is saját világítással rendelkezik, amit még a hűtésért felelős gyártók is megfejelnek.Nemrég az itthon is számos termékével jelen lévő Antec bővítette ventilátor kínálatát, méghozzá a Rainbow 120-as egységgel, mely egy. A 15 eurós újdonságra két év garanciát vállal a gyártó.