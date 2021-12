Színes fedőlapokkal egészül ki a PlayStation 5

Úgy tűnik, hogy a Sony tervezi felfrissíteni a PlayStation 5, és annak kiegészítőinek dizájnjait a gyári fehérről, ugyanis mind a konzolok, mind kontrollerek új egyedi festéseket fognak kapni.

Régóta szó van a PlayStation berkein belül arról, hogy felfogják frissíteni a színpalettájukat a konzolok fedőlapjai terén, de úgy tűnik erre mostanáig várnunk kellett. Szerencsére ez bejelentésre került, hogy a galaxis színeiben fognak pompázni a konzolok fedőlapjai, és a DualSense kontrollerek is.. Míg ugyanezen színeket megkapták a kontrollerek is, szóval innentől kezdve akár fekete színű kontrollerrel is játszhatunk PlayStation 5-ön.