Szimplán TrackMania címmel remake-et kap a TrackMania Nations

A Ubisoft bejelentette, hogy a 2006-os TrackMania Nations kap egy remake-et, aminek nemes egyszerűséggel TrackMania lesz a címe, az alapja pedig egy live service, azaz szolgáltatásszerű modell lesz.

Lesz a játékban egy hivatalos kampány is, amit végigjátszhatunk, de természetesen nem maradnak el az olyan aspektusok, amiben mindig is brillírozott a széria, mint például a pályakészítési opció, mely esetében megannyi új építőelem is a kreatív elmék rendelkezésére áll.Az alkotás, amiben egyébiránt lesznek napi pályaválogatások, napi és heti bajnokságok, szezonos rangsorolások, illetve évente kétszer elhozzák nekünk a nagyligát is, a Grand League-et és az Open Grand League-et. A közösségi eventeket és a profi bajnokságokat is a játékon belül fogják hirdetni.Kiszivárgott egy trailer is egyébiránt, ami nem éppen a minőségével tűnik ki, de legalább nézhető:

