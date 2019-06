Szezonbérlet nélkül, ingyenes pályákkal jön a Gears 5

A The Coalition kicsit ismertette a közösséggel, hogy miféle jövő vár a Gears 5 -re a megjelenést követően, és bizony kiderült , hogy a kvázi tradíciónak számító szezonbérlet immáron kimarad.

Ez még nem minden, lévén a Gears of War 4-ben bevezetett Gear Packs rendszer (lényegében fizetős loot box szisztéma a horda módhoz) is kimarad. Minden térkép, ami debütál a megjelenés után, teljesen ingyen lesz beszerezhető, valamint semmiféle pénzes random dobozka nem lesz a Gears 5 -ben, ergoEgy Battle Pass-szerű idea is implementálva lesz, a Tour of Duty, aminek keretében kihívások várnak ránk napi szinten, így kozmetikai holmik és karakterkinézetek sokasága vár feloldásra. Említést érdemel még, hogy bár fizetős loot boxok nem lesznek, ellenben játékpénzes dobozok akadnak majd, amik az Overwatch-hoz hasonlóan fognak működni, azaz ahogyan pörgetjük a Gears 5 -öt, úgy kapunk egyre többet és többet - ezek a Supply Drop nevet kapták.A fizetős valuta, amiért a mikrotranzakciókat válthatjuk ki, Iron névre fog hallgatni, illetve lesznek időleges XP-növelők is - többjátékos módhoz dupla szorzó, kétszeres karakter XP, dupla Supply Drop adagok, stb. Ezekre valódi fizetőeszközzel csaphatunk le.