Szexuális zaklató énekli a Devil May Cry 5 egyik betétdalát

Devil May Cry 5 -höz tartozó Devil Trigger nevezetű főcímdal az első pillanattól kezdve beférkőzött mindenki szívébe, ebből kifolyólag sokan arra számítottak, hogy Dante betétdala is legalább annyira ütős lesz, mint Nero-é.

Az egy dolog, hogy sokan már a zenét is szörnyűnek találják alapvetően, de a Capcomnak le kellett szednie a hivatalos csatornájáról a publikált anyagot, miután kiderült, hogy az azt előadó zenekar énekesét, Eddie Hermida-t szexuális zaklatással vádolják,Az énekes manipulálta a lányt, hogy küldjön neki meztelen fotókat, majd miután ez a történet kibukott tavaly novemberben, azt állította a vádlott, hogy bármiféle szexuális érintkezéssel kapcsolatos dologgal várni akart, míg 18 lesz az áldozat, ráadásul hozzátette, hogy állítólagosan a lány hazudott neki az életkoráról is.A Suicide Silence által előadott Subhuman című Devil May Cry 5 nóta felkerülése után az internetfelhasználók természetesen rátaláltak erre a kis sztorira, és azon nyomban irkálni kezdtek Matt Walker producernek Twitteren ez ügyben, majd ezt követően le is szedték a zenét a Capcom csatornájáról.A szóban forgó muzsika közben felkerült más csatornák által is:

