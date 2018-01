Szexizmussal és rasszizmussal vádolják a Quantic Dream csapatát

Egy egészen elképesztő beszámolót olvashattunk a Kotaku magazin hasábjain, akik több francia magazin belsős forrásaira hivatkozva arról írtak, hogy a Quantic Dream csapatán belül komoly gondok vannak a kiegyensúlyozott légkörrel.

A vádak szerint ugyanis a stúdió falain belül mindennapos a rasszizmus, a szexizmus és a homofóbia, ezáltal nincs olyan nap, hogy ne viccelődne valamelyik munkatárs ebben a témában,Cage állítólag egyszer például egy tunéziai származású munkatársának is be merészelt szólni, amikor egy betörésről készült felvételt néztek közösen, és viccesen odaszólt neki, hogy nem-e az unokatestvére véletlenül a videón látott elkövető?Mivel ezek manapság különösen érzékeny témák - még ha folyamatosan csak viccelődésről is van szó -, David Cage természetesen azonnal előlépett, és az Eurogamer magazin kérdéseire válaszolva határozottan tagadta a felmerült vádakat.Sőt mi több, egyenesen abszurdnak nevezte a fentieket, és kiemelte, hogy vajon miként beszélhetnénk esetében homofóbiáról és rasszizmusról, ha olyan emberekkel dolgozik együtt, mint Ellen Page vagy Jesse Williams, akik mindketten az emberi jogokért küzdenek.